Firman convenio con escuela de enfermería

Con el objetivo de impulsar la preparación integral de los futuros profesionales de la salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado firmó un convenio de colaboración con una escuela de enfermería de Reynosa.

Con el acuerdo se busca realizar proyectos de investigación, prácticas asistenciales y actividades de promoción de la salud, lo que permitirá a los estudiantes adquirir herramientas y experiencias en un entorno enfocado en la calidad, la calidez y el servicio.

La firma del convenio estuvo encabezada por el subdelegado médico del ISSSTE en Tamaulipas, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán, y la directora de la institución educativa, maestra Margarita Ortega Padrón, quienes estuvieron acompañados de la jefa estatal de Enseñanza e Investigación, María Alejandra Treviño Buenfild, el director de la clínica del ISSSTE hospital de Reynosa, José Antonio Gaona Rodríguez, el subdirector de la unidad, Daniel Iván Pérez Gandaria, la coordinadora de Enseñanza, Silvia Alba Manzano, y el jefe de Enfermería, Roberto Carlos Priche Estévez.

"Nuestro objetivo es claro, brindar a las nuevas generaciones las herramientas y experiencias necesarias para que enfrenten, con empatía y fortaleza, los retos que demanda el cuidado de la salud", expresó el subdelegado médico del ISSSTE en Tamaulipas.

El ISSSTE trabaja en conjunto con instituciones educativas para formar profesionales de la salud capaces de responder a las necesidades de la sociedad actual.