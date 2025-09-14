Siguen sin regularizar 800 lotes en el ITAVU

Alrededor de 800 lotes ubicados en colonias que regulariza el ITAVU, no tienen escrituras, por lo que las autoridades del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo hacen un llamado a sus propietarios para que acudan a la oficina para iniciar el trámite correspondiente.

“Queremos que todos los terrenos tengan certeza jurídica, que cuenten con sus documentos porque eso les dará tranquilidad y seguridad a sus dueños”, dijo Edgar Piña Hernández, titular de la dependencia estatal.

Los predios se ubican en colonias como la Ramón Pérez, en sus distintos sectores, Ayuntamiento 2000, Universitaria, Rodolfo Torre, entre otras más.

Es menester que se den por enteradas las personas que la escrituración de un lote habitado le costará $760.00, uno deshabitado, $2,714.00 y la cesión de derechos tiene un costo de $7,383.00.

Para ahorrarles tiempo y el hecho de tener que acudir a la oficina situada en calle Miguel Alemán 101 colonia Módulo 2000, se están visitando los asentamientos humanos en mención a través del programa ITAVU en tú Colonia, donde se les está llevando orientación e información a sus habitantes pero también la invitación para que acudan a iniciar el proceso de escrituración que es de gran beneficio para ellos mismos.

Ya se han recorrido distintas colonias con ese objetivo y se está obteniendo una cada vez mejor respuesta de parte de la gente, aunque todavía falta buen tramo por recorrer para lograr el objetivo deseado.