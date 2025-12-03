Obtiene primer lugar la escolta del ITACE

La escolta del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo Plantel Reynosa, se alzó con el primer lugar en la categoría de Nivel Medio Superior durante la competencia realizada en el Cuartel Militar.

¿Cómo se llevó a cabo la competencia en Reynosa?

El evento fue convocado por el Pentatlón Deportivo Militar Universitario de Reynosa, organismo perteneciente a la Zona Nuevo León y Norte de Tamaulipas de la Gran Federación. Este resultado reafirma el nivel de preparación, disciplina y compromiso que los integrantes del plantel representan en actividades cívicas y formativas.

Detalles sobre el evento del Pentatlón Deportivo Militar

Autoridades del ITACE destacaron que el triunfo es fruto del esfuerzo constante, así como del trabajo en equipo que caracteriza a la escolta. La comunidad escolar celebró el logro y extendió un mensaje de felicitación a las y los jóvenes participantes.

Reacciones de la comunidad escolar ante el triunfo

El reconocimiento obtenido coloca a los estudiantes con la mejor disciplina cívico militar y los motiva a seguir fortaleciendo valores como la responsabilidad.