Es un hombre con fe en Dios y en el trabajo

Francisco Javier Llazabal Marcelino, está por emprender un nuevo camino, ya que próximo 7 de octubre dejará Reynosa para sumarse al grupo de más de 20 jornaleros que viajarán a Canadá dentro del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal.

Será su primera vez en tierras canadienses, donde estará dos meses en aquel país, aunque ya conoce la experiencia de trabajar en el extranjero.

Explicó que hace tres años laboró en Florida, Estados Unidos, en actividades agrícolas.

"Esta sería mi primera vez a Canadá, pero ya fui hace como 3 años a Florida, igual con la secretaría, teníamos un trabajo regular como aquí en Reynosa, de lunes a sábado, el domingo descansado podías ir a la tienda, algunos, los que toman tomarse la cerveza en su casa", dijo.

Para Francisco, la oportunidad representa más que un empleo, sobre todo la posibilidad de dar un mejor futuro a su familia; ya que está casado y tiene dos hijas de 14 y 16 años, quienes son su mayor motivación.

"Es un empleo agrícola, puedes trabajar en granjas, vacas, cortar fruta, verdura o legumbre, cualquiera de esas cosas, vamos por un contrato de dos meses", expresó.

En Reynosa se dedica a la cocina, oficio que desempeña como chef, pero reconoce que los salarios locales no alcanzan para sostener los gastos de una familia de cuatro.

Los trabajadores que forman parte del programa federal, cuentan con vivienda a su llegada a ese país.

Francisco calcula que durante su estancia podría reunir una cantidad de dinero que le ayude a mejorar la vida de su familia.

"Allá se trabaja por lo regular 10 horas diarias, si la hora te la pagan a 16 dólar, estamos hablando de 160, ya se hace la cuenta o la divide al dólar canadiense, a lo mejor pasa de arriba de mil, mil 500 el día, la idea es esa irme hasta que mi cuerpo aguante, porque ya no estamos no tan jovencitos", recalca.

Francisco se despide con la fe puesta en Dios, convencido de que la experiencia lo fortalecerá y que podrá mejorar la economía de su familia.

"Vamos a ver que tiene Dios preparado para nosotros", expresa con esperanza.

CIFRAS DE TAMAULIPAS

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá dio inicio en 1974 con la firma del Memorándum de Entendimiento entre los Gobierno de México y Canadá.

El Programa ofrece movimiento migratorio de trabajadores de manera regulada, digna y efectiva.

De acuerdo al Gobierno de Tamaulipas, se han logrado colocar exitosamente a 460 trabajadoras y trabajadores agrícolas en distintas regiones de Canadá y Estados Unidos, durante el presente año.

En Canadá se ha logrado la colocación laboral en: Ontario, Quebec, Alberta, Manitoba, Príncipe Eduardo, New Brunswick, Saskatchewan, Columbia Británica y Nueva Escocia.

En Estados Unidos, en los Estados de Florida, Virginia, Carolina del Sur, Tennessee y Georgia.

Se cuenta con el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), que es una opción de ocupación temporal, ordenada, legal y segura para trabajadores agrícolas mexicanos que buscan empleo en Canadá y Estados Unidos, con pleno respeto a sus derechos laborales y con igualdad de condiciones respecto a los trabajadores locales.



