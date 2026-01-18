ITACE Reynosa fortalece su infraestructura tecnológica

El Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), plantel Reynosa, dio un paso importante en el fortalecimiento de su infraestructura educativa al recibir 14 equipos de cómputo, adquiridos mediante el Programa Potenciación de Escuelas al CIEN 2023.

Autoridades educativas informaron que el Programa Escuelas al CIEN, impulsado por el Gobierno Federal, tiene como objetivo mejorar las condiciones físicas y tecnológicas de los centros educativos, garantizando un uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

Este esquema permite optimizar economías para la modernización de espacios escolares, así como para la adquisición de equipamiento y tecnología, elementos indispensables en un contexto donde la capacitación técnica y digital resulta determinante para la inserción laboral.

Con la incorporación de este nuevo equipo, el ITACE Reynosa busca reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ampliar las oportunidades de acceso a herramientas digitales y elevar la calidad de la formación que reciben las y los estudiantes, especialmente en áreas relacionadas con competencias tecnológicas y productivas.

Directivos del plantel subrayaron que la tecnología ya no es un complemento, sino un componente esencial de la educación actual, por lo que contar con infraestructura adecuada representa una ventaja competitiva para los jóvenes que se preparan para el mercado laboral.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para reducir la brecha digital, fortalecer la capacitación para el empleo y ofrecer a los estudiantes mejores herramientas que impulsen su desarrollo académico y profesional.