Recibe ITACE Reynosa equipo de computo

El Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo plantel Reynosa, recibió 14 equipos de cómputo, adquiridos mediante el Programa Potenciación de Escuelas al CIEN 2023.

Las autoridades educativas informaron que el Programa Escuelas al CIEN del Gobierno Federal tiene como objetivo mejorar las condiciones físicas y tecnológicas de los centros educativos, a través de una inversión eficiente de los recursos públicos.

Este esquema permite optimizar economías para la modernización de espacios escolares, así como para la adquisición de equipamiento y tecnología.

Con la incorporación de este nuevo equipo de cómputo, el ITACE Reynosa busca reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ampliar las oportunidades de acceso a herramientas digitales y contribuir al desarrollo académico y profesional de las y los estudiantes.

Con estas acciones, se busca mejorar las herramientas disponibles en apoyo a los estudiantes.

Actualmente la tecnología tiene un papel muy importante, por lo que es indispensable contar con el equipamiento necesario.



