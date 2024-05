Mejorar la seguridad pública, la meta de Eva Reyes

El Mañana / Staff.- Eva Reyes González, candidata a la diputación local por el sexto distrito de la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Tamaulipas", conformada por Morena, PT y Verde Ecologista, buscará desde el Congreso del Estado mejorar la seguridad pública, separando el combate del crimen organizado y delito del fuero común, fortalecer la red en apoyo a los migrantes y atender el abandono y maltrato infantil.

Eva, en Tamaulipas hay diversos temas cruciales, por ejemplo, uno de ellos es la inseguridad ¿cuáles serían las propuestas de Eva?, ¿cómo se atacaría desde el congreso?

"Yo creo que el tema de seguridad, en materia de crimen organizado, debe de ser excluido de la seguridad pública. La seguridad pública tiene que ver con un tema muy complejo, en donde se dan por hechos accidentados, inusitados o con alevosía diferentes cuestiones, como el robo, el homicidio, el robo armado, de una serie de factores.

A la hora de que nosotros incluimos al crimen organizado en el tema de seguridad pública, entonces no reconocemos las variantes; el crimen en este país debe de ser revalorado, yo creo que debe de ser, hoy por hoy, un tema como se está tocando, muy aparte.

El poder controlar los recursos que derivan de ellos y decir: oye, pues vamos por la cacería en bancos, vamos por la cacería de los recursos en otras esferas, porque no es fácil desmantelar un crimen que no empieza en México; es importante que las visiones empiecen a cambiar, creo que tenemos que hacer todos una revalorización", dijo.

Eva, otro tema importante es el de la migración. En Reynosa, por ejemplo, desde hace muchos años tenemos gran cantidad de migrantes de otras partes del mundo y también de nuestro país ¿cómo trabajar en este tema?

"Yo creo que fortalecer lo que ya tenemos aquí; tenemos que empezar a ser más ambiciosos. Una institución mucho más amplia como la que está, se está prometiendo y trabajando en Matamoros, en donde tienen las capacidades de albergar, de una manera un poco más humana, un poco más preparada.

Y también saber que tenemos que hacer nuestras propias proyecciones, porque esto no se detiene, ya no es solamente un tipo de migrante que antes los teníamos nosotros; nosotros fuimos hasta crueles cuando vinieron los veracruzanos, los llamábamos y los denostábamos, cosa que todavía no perdono.

Hay que ver cómo está Matamoros, qué le ha funcionado a Laredo, qué le falta a Reynosa; sabemos que Laredo es el área más fuerte de exportaciones, importaciones, que no tiene un problema de migración como la tiene Matamoros y Reynosa; qué podemos hacer en ese cordón de abrazo de amigas, de amigos, de zonas fronterizas y de ciudades fronterizas hermanas", dijo.

Otro tema, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer ¿cómo atacarla desde el Congreso? ¿cuál es el proyecto que tiene Eva Reyes para llevar al Congreso?

"Soy feminista, y lo sabes, pero el análisis tan fuerte que tenemos que hacer, los niños empiezan a ser más vulnerados. Sí ocupamos un instituto de radiografía acerca de los fenómenos de este tipo de perversidad y de grandes crímenes sociales con una base; creo que tenemos que ir a la base integral de la infancia.

"Tenemos que aglomerar esos datos, ponerlos digital; la tecnología que tanto presumimos no puede ser que nada más le sirva a Wendy, no puede ser que nada más sirva para que Peso Pluma sea el que tiene no sé cuántos millones, ¿cómo le podemos hacer para, en un solo sistema integral mexicano, si nos hablan porque no llegó el niño a la escuela?", dijo en entrevista.

