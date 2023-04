´Queremos la paz´: Sheinbaum

Colocada como favorita en las últimas encuestas que se han manejado y que miden la preferencia y simpatía de quienes participan rumbo a la Encuesta Nacional que hará Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para elegir a su candidato (a) a la presidencia de Mexico, Claudia Sheinbaum habla en entrevista exclusiva para EL MAÑANA y pontifica en esencia, que la unidad nacional a que convocó el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe anteponerse a la persona y priorizar al pueblo.

La charla con este medio se enciende desde su perspectiva planteada y retomada del anuncio del líder moral de Morena, en sentido de que la unidad en vísperas de la sucesión debe estar garantizada y se proclamó con capacidad para preservar dicha unidad.

"Podemos mantenerla, siempre y cuando la unidad se anteponga a la persona".

"He asumido el reto de que, al liderar estas encuestas y sondeos de opinión, implica también mantener y promover la unidad como nuestra fortaleza para todos los que somos parte de este proyecto transformador que impulsa el Presidente de Mexico", enfatizó.

Hoy. Claudia Sheinbaum reparte su tiempo entre atender como Jefa de Gobierno en la Ciudad de Mexico, como recorrer el país y disertar desde su personal visión, el proyecto de continuidad en la transformación, que como anunció el presidente López Obrador, con motivo de la conmemoración de la Expropiación Petrolera el pasado 18 de marzo: "se ha cumplido la primera etapa de la Transformación en Mexico".

Factor de unidad dentro de Morena y continuidad de la Transformación, su compromiso.

FACTOR DE CONTINUIDAD DE LA TRANSFORMACIÓN

"Tenemos que avanzar y continuar con esta transformación, no podemos retornar al pasado, a los tiempos de corrupción y privilegios para unos cuantos; eso lo ha preguntado a las y los mexicanos y todos me han dicho que vamos bien, y no podemos volver, no debemos volver a ese pasado que ha dejado atrás la Cuarta Transformación", advirtió.

"Es tiempo de las mujeres", ha repetido Sheinbaum Pardo en sus discursos y declaraciones, en donde pondera no solo su ventaja en el posicionamiento mediático y preferencias que la asoman a la virtual candidatura de Morena a la Presidencia de Mexico.

Asume además, el reto implícito de ser la primera mujer electa en la primera magistratura y sostiene que ese tiempo de las mujeres es ahora, hoy el gobierno federal es ejemplo de equidad y participación de género, hay más gobernadores (7 gobernadoras en los últimos 4 años).

Admite el grave problema de la violencia en el país en contra de las mujeres y expresó que impulsara las iniciativas como en la Ciudad de Mexico, de velar por la integridad y seguridad de las mujeres, pero sin dejarlas vulnerables y desprotegidas y exponerlas fuera de sus viviendas, que es en donde se procrea dicha violencia.

EJÉRCITO SEGUIRÁ SI ES NECESARIO

El Ejército seguirá siendo baluarte, dijo, en caso de que fuera electa en el 2024 como presidenta de Mexico. Dejó claro que, así como ocurre en el gobierno actual, seguirá ocupando del apoyo militar, siempre y cuando sea necesario.

"No queremos la guerra, queremos pacificar al país y superar el inicio de una guerra que inició Felipe Calderón; además, expreso mi rechazo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se pronunció en contra del traspaso de la Guardia Nacional a estar bajo un mando militar, como lo es la Secretaria de la Defensa Nacional. Me parece que hay una errónea interpretación, no es una militarización, finalmente el mando civil único y esencial lo tiene el Presidente de Mexico, la Guardia Nacional se apoyaría en los recursos a infraestructura con que cuenta el Ejército para cumplir sus metas y objetivos por todo el país, solo basta escuchar y poner atención a la exposición de motivos que efectuó el Ministro Zaldívar (Arturo Zaldívar Lelo de Larrea), quien expuso que no es una militarización".

El Ejército apoya el esfuerzo de pacificar México en una guerra iniciada por Calderón, se pacifica y no se militariza, precisó la jefa de Gobierno de la CDMX.

NO MILITARIZACIÓN Y RELACIÓN BILATERAL RESPETUOSA

Las alertas en materia de seguridad emitidas desde Estados Unidos son injerencistas, precisó Claudia Sheinbaum, al rechazar la oleada emitida por ese país, tras hechos de violencia ocurridos en la capital del país el pasado jueves por la tarde.

"Si desean invadir Mexico, si desean exceder sus facultades y extralimitarlas al ingresar e intervenir en asuntos de seguridad y política interna, que solo competen a los mexicanos, es ingerencismo. Mantendremos nuestras relaciones comerciales y nuestra vecindad con los Estados Unidos de América, pero desde un trato de respeto a la soberanía de diplomacia y coordinación y sin agredir la autonomía de México".

Al pedirle su opinión acerca del actual gobernador de Tamaulipas, Claudia Sheinbaum fue directa en su apreciación:

"Con Américo Villarreal Anaya pasó Tamaulipas de la noche a la mañana, es un gran gobernador, es un hombre honesto y trabajador y siempre tendrá el apoyo del Gobierno Federal", concluyó.