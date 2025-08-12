Repartirán apoyos alimentarios en distintas colonias de la ciudad

La delegada de la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado (SEBIEN) en Reynosa, Lizbeth Zamudio, informó que esta semana se estarán realizando entregas de apoyos alimentarios en diversas colonias de la ciudad. La jornada se llevará a cabo de lunes a sábado, lo que implica una jornada muy larga de entregas para la dependencia, pues usualmente las entregas son de 3 días de la semana, esto es con el objetivo de avanzar lo más posible y concluir la distribución en los próximos días.

En total, se recibieron 16 mil apoyos que serán entregados durante esta semana. "Muy probablemente sí terminemos la próxima semana porque esta semana me mandaron bastantes", señaló Zamudio, quien recalcó que el envío de camiones había sido limitado en las últimas dos semanas debido al periodo vacacional.

Entre las colonias que recibirán apoyo en esta primera etapa se encuentran Jarachina Norte, Jarachina Sur, Puertas del Sol, López portillo, Unidos Podemos, Ramón Pérez, Jacinto López, Aquiles Serdán y Carmen Serdán, entre otras.

La lista restante de sectores se confirmará en los próximos días para la segunda parte del operativo. "Son las principales, de esas corren los alrededores", agregó.

Finalmente, Zamudio exhortó a las personas beneficiarias, o que busquen serlo, a comunicarse con el representante de su sector para conocer la fecha y el lugar exacto de entrega correspondiente.