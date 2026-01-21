Entregan becas Rita Zetina a alumnos de la Técnica 83

Se entregarán 105 tarjetas de la beca Rita Zetina a igual número de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 83 Santiago Salinas González de la colonia López Portillo Uno.

Para tal efecto se convocó a madres y padres de familia para que acudieran con la documentación necesaria de sus hijos e hijas para que les hicieran entrega de las tarjetas Bienestar.

Estarán encabezando la entrega autoridades de la misma Secretaría de Bienestar de esta ciudad, dijo el director Marco Aurelio Alejandro Ríos, director de la escuela.

"Se trata de un grupo de estudiantes que no habían tramitado su beca y la solicitaron el mes de septiembre del 2025, y es precisamente ahora cuando se les entregará. Son estudiantes de diferentes grados." continuó diciendo.

Mencionó que la responsable del área de Vinculación de Becas Rita Zetina en el nivel de secundarias es Mónica Reynosa.

Meses atrás se entregaron una gran cantidad de apoyos en becas a estudiantes pertenecientes a la misma institución educativa.



