Entrega el ITEA certificados de educación en Loma Real

El Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos (ITEA) llevó a cabo la entrega de certificados a personas educandas que concluyeron satisfactoriamente sus estudios de educación básica, reafirmando su compromiso con la inclusión educativa y el combate al rezago escolar en la entidad.

El evento se realizó en las instalaciones de la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en el fraccionamiento Loma Real, donde se otorgaron un total de cinco certificados, de los cuales dos corresponden al nivel primaria y tres al nivel secundaria.

Durante la ceremonia se reconoció el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de las personas beneficiadas, quienes lograron culminar una etapa fundamental de su formación académica, abriendo con ello la posibilidad de acceder a mejores oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal.

Autoridades del ITEA destacaron la importancia del acompañamiento que brindan los asesores educativos y el personal voluntario, cuya labor resulta clave para que más personas puedan concluir sus estudios. De manera especial, se reconoció el trabajo de Iván Guadalupe y Selene Mariel Castro, por su dedicación y compromiso con las y los educandos.

Asimismo, se informó que a lo largo del año el ITEA mantiene un trabajo permanente a través de círculos de estudio y plazas comunitarias, con el objetivo de acercar los servicios educativos a la población y reducir los índices de rezago escolar.

El Instituto reiteró que cuenta con asesores capacitados que brindan apoyo gratuito a las personas interesadas en concluir su educación primaria o secundaria, invitando a la ciudadanía a aprovechar estos programas que contribuyen a mejorar la calidad de vida.



