Es hoy el último día en entrega de tarjetas

Este lunes 10 de noviembre es el último día de la entrega de las tarjetas del programa federal Mujeres Bienestar.

En caso de que existan mujeres que se registraron meses atrás al programa y que no les ha llegado el mensaje oficial donde se les informa que deben pasar por su plástico, es importante que marquen al teléfono 899 4777773 para verificar su situación.

“No queremos que nadie se quede fuera de este apoyo, es importante que puedan recibir su tarjeta”, dijo Lucila Calvillo Domínguez, directora de los programas de Bienestar Federal en Reynosa.

El programa Mujeres Bienestar del Gobierno Federal, apoya a las féminas de 60 y 64 años de edad, con la entrega de 3 mil pesos bimestrales.

La pensión para este sector de la población tiene como meta apoyar a todas las mujeres de los 60 a los 64 años de edad, ya que anteriormente no entraban en ningún otro tipo de apoyo federal, para que de esta forma al cumplir 65 años, se convertirán automáticamente en beneficiados de la Pensión para las Personas Adultas Mayores.

La entrega de las tarjetas se realiza en el centro de convenciones del Parque Cultural, que es sede de las oficinas de Bienestar Federal local.



