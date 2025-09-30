Recibirán mujeres de 60 a 64 años su tarjeta Bienestar

A partir del próximo 7 de octubre, las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto para acceder a la Pensión Mujeres Bienestar comenzarán a recibir su tarjeta, con la que podrán acceder al apoyo económico que forma parte de este programa federal.

De acuerdo con la información oficial, las beneficiarias recibirán un mensaje de texto en su teléfono celular donde se les indicará el día, la hora y el lugar en el que deberán presentarse para recoger la tarjeta.

La entrega de las tarjetas permanecerá hasta el 7 de noviembre, por lo que es importante que acudan en el día que se les asignará.

En el caso de Reynosa deberán acudir al Centro de Convenciones del Parque Cultural con sus documentos oficiales.

El programa Pensión Mujeres Bienestar entrega un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias.