Hoy, ultimo día para entrega de tarjetas

La entrega de tarjetas de programas sociales como "Pensión Mujeres Bienestar" y el programa de apoyo para adultos mayores de 65 años para quienes se registraron en junio, concluye este día a las 12:00 horas en Reynosa.

Aunque el módulo abrió desde las 9:00 horas, la jornada de hoy se implementa como medida para prevenir rezagos, permitiendo que quienes no pudieron acudir en la fecha programada o tuvieron algún error puedan recibir su tarjeta de apoyo.

Jesús Acosta, coordinador de la actividad, destacó que la afluencia fue favorable y que, hasta el momento, se logró entregar el 97% de las tarjetas. "Tuvimos una muy buena asistencia. A quienes no vinieron, fuimos a visitarlos a sus domicilios, pero algunos ya habían fallecido, otros no los localizamos o estaban fuera de la ciudad. Aun así, llegamos a un 97% de entregas", puntualizó.

Acosta destacó que estas tarjetas representan un apoyo económico fundamental para adultos mayores y mujeres beneficiarias de los programas sociales, quienes reciben un apoyo mensual destinado a mejorar su bienestar y calidad de vida. "El día de hoy será el último para recibir la tarjeta, por lo que invitamos a los beneficiarios a acudir al módulo antes del cierre y asegurarse de contar con este apoyo", agregó.