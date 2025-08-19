Alertan sobre el riesgo de uso de datos personales

Entregar documentos personales a terceros fuera de las dependencias oficiales puede parecer una manera de agilizar trámites, pero en realidad pone en riesgo la información y la seguridad económica de los ciudadanos. Aunque la persona que ofrece ayuda tenga un cargo alto o aparente confianza, no existe garantía de que los papeles se utilicen correctamente.

Ulises Bautista, colaborador de un bufete jurídico local, explicó: "Mi consejo es, no corra el riesgo de ´agilizar´ el trámite mediante un tercero no oficial, ya que corre muchos riesgos de un uso indebido de algo tan valioso como su información". Recomendó que los ciudadanos realicen todos los trámites directamente en las oficinas correspondientes, siguiendo los protocolos oficiales, para evitar complicaciones.

Los expertos insisten en que no se deben entregar documentos personales a terceros, aunque sea por un favor o pagando, y que la manera más segura de proteger la información es acudir de manera presencial a la dependencia o empresa oficial. Este cuidado protege tanto la integridad de los documentos como la estabilidad del ciudadano frente a posibles delitos.

Si se detecta que la información ha sido utilizada de manera incorrecta, la persona debe interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Para presentar la denuncia no se requiere obligatoriamente de un abogado, aunque sí será necesario si se necesita atender delitos derivados del uso indebido de documentos, como robo de identidad o fraude.

La alerta es especialmente relevante en Reynosa, donde la confianza en intermediarios para agilizar trámites es común. Los ciudadanos deben recordar que la rapidez no justifica poner en riesgo documentos importantes y que proteger la información personal es un paso fundamental para evitar problemas mayores.