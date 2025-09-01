Celebran 44 aniversario con entrega de diplomas

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) conmemoró su 44 aniversario con una ceremonia en la Escuela Primaria Benito Juárez, donde alrededor de 20 egresados recibieron su certificado de primaria o secundaria y se inauguró una exposición de trabajos educativos elaborados junto con sus asesores. Al acto acudieron cerca de 70 personas, entre ellas familiares de los ahora egresados, personal institucional y medios de comunicación.

La jornada comenzó a las 10:00 horas con la bienvenida de la Estrella García de comunicación social por parte del ITEA, quien recordó que el INEA fue creado el 31 de agosto de 1981 mediante decreto presidencial y que su misión es brindar servicios de alfabetización, primaria y secundaria a personas de 15 años o más que no concluyeron su educación básica.

En el mensaje institucional se subrayó que, según el Censo 2020 del INEGI, en México más de 28 millones de jóvenes y adultos permanecen en rezago educativo, de los cuales 64% se encuentra en edad productiva.

Entre las autoridades presentes se contó con el profesor Emmanuel Martínez Hernández, director de la Escuela Primaria Benito Juárez, así como con personal directivo y operativo del ITEA en Reynosa. En representación del coordinador de zona del ITEA, ingeniero Sadot Ariel Lara González, asistió el TD. Lic. Julio César Durand Rodríguez, quien dirigió un mensaje de reconocimiento al esfuerzo de las personas egresadas y agradeció el acompañamiento de sus familias.

Posteriormente se realizó la entrega de certificados a las y los educandos, acto que fue documentado con la fotografía institucional. La ceremonia concluyó con un recorrido por la exposición de trabajos, donde se mostraron materiales elaborados en los procesos de estudio.

Con el evento, el INEA reafirmó su objetivo de ampliar oportunidades para concluir la educación básica y contribuir a la reducción del rezago educativo en la región.



