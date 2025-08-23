Reparte Sebien más despensas a familias

Reparten autoridades de Sebien 70 despensas en la Estación Arguelles, mientras que las entregas pendientes corresponden principalmente a la zona ribereña, los ejidos Alfredo V. Bonfil, Doroteo Arango y Francisco Villa, ubicados en la salida hacia Victoria, así como a colonias del centro de la ciudad, como Praderas de Oriente e Industria Maquiladora, que se prevé concluirán el próximo lunes.

En total, en el ejido Alfredo V. Bonfil se entregarán 2,200 despensas, mientras que en la zona ribereña serán 1,300 apoyos. El resto se destinará a la ciudad para completar la tercera fase del programa.

"La tercera entrega debe concluir el lunes. Ese día llega el último camión y enseguida comenzará la siguiente etapa", explicó Lizbeth Zamudio Balboa, agregando que la cuarta fase iniciará de inmediato, con apenas dos o tres días de margen antes de la llegada del primer camión correspondiente.

La presencia de la doctora Casas González buscó dar respaldo institucional al programa y acercar a la institución estatal con las familias beneficiarias, fortaleciendo la coordinación en la entrega de apoyos en Reynosa.