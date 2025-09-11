Ya van 10 mil apoyos alimenticios entregados

Diez mil apoyos alimenticios se habían distribuido hasta ayer por parte de la delegación de Bienestar en Reynosa, entre familias que requieren de este tipo de respaldos.

Fue Lizbeth Zamudio Balboa, delegada de Bienestar en Reynosa, quien anunció al término del evento inaugural de la Semana Nacional de Salud Pública que en lo que resta de la semana se recorrerán colonias como Balcones de Alcalá, Rincón de las Flores y algunas comunidades rurales situadas por el rumbo de la carretera Ribereña.

Las despensas forman parte de la cuarta entrega, al cuarto bimestre del presente año. El programa denominado Alimentando tu Bienestar va encaminado a apoyar la economía de las familias de escasos recursos y personas vulnerables de esta fronteriza ciudad, indicó.

"Ya llevamos 10,000 apoyos alimenticios entregados en las propias manos de las beneficiarias y beneficiarios y seguiremos trabajando en esto hasta concluir con la cuarta entrega para luego continuar en su momento con la quinta", señaló.