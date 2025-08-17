Otorgan ayuda alimentaria para combatir la pobreza en Reynosa

El Banco de Alimentos de Reynosa, benefició a un total de 9 mil 210 personas, a través de la entrega de paquetes alimentarios y acciones de rescate de alimentos.

Durante el mes de julio y de acuerdo con el informe mensual, se entregaron 61 mil 313 kilos de alimentos a beneficiarios y población extraordinaria, además de la compra de 11 mil 206 kilos y el rescate de 117 mil 77 kilos de productos.

La distribución alcanzó a comunidades de siete ciudades, incluyendo Reynosa, operando en 83 puntos de entrega estratégicamente ubicados para asegurar que el apoyo llegara de manera directa y oportuna.

En total, 2 mil 312 familias fueron beneficiadas con paquetes alimentarios durante el mes pasado, de acuerdo a las cifras proporcionadas por la institución.

El Banco de Alimentos destacó que estos resultados son posibles gracias a la colaboración de voluntarios, donadores y aliados estratégicos que apoyan para combatir la pobreza alimentaria en la región.

Los interesados en sumarse a esta causa pueden comunicarse a los teléfonos 899 160 1225 y 899 923 6962, o acudir a las instalaciones ubicadas en calle Valenciana número 369, en la colonia Villa Florida.