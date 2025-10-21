Enfrentan cáncer con acciones contundentes

Tamaulipas ha intensificado su labor preventiva en materia de salud femenina, logrando durante 2025 un total de 2,688 detecciones de cáncer cervicouterino y 3,500 de cáncer de mama, cifras que reflejan el compromiso con la detección oportuna de enfermedades de alto riesgo entre la población.

Con base en estos avances, autoridades de salud exhortaron a la ciudadanía, especialmente a mujeres jóvenes y adultas, a mantener prácticas de autoexploración regular y acudir de inmediato a atención médica en caso de detectar cualquier anomalía. La prevención, subrayan, sigue siendo la herramienta más eficaz para salvar vidas. Iliana Villarreal Cantú, titular de la dependencia en esta ciudad, señaló lo anterior en un mensaje dirigido a quienes estuvieron ayer lunes en las instalaciones de Salud, destacando la promoción de los hábitos saludables en tanto que seguiremos fomentando la prevención así como a seguir acercando los servicios de salud a la gente.

"El cáncer no es una sentencia, sino una batalla que se puede enfrentar con atención oportuna y acompañamiento humano y desde aquí anunciamos el compromiso en materia de prevención y educación, realización de talleres y pláticas informativas para que la gente tenga conocimiento sobre el tema así como acceso a todos los servicios que brindamos para salvar vidas", dijo.

Invitó a la ciudadanía a solidarizarse con quienes en algún momento han padecido el cáncer de mama, por lo que es importante darles acompañamiento y apoyo moral.

Con las manos arriba, funcionarios y empleados de la dependencia estatal, formaron un moño rosa.

CAMINATA POR LA VIDA

Portando banderolas y con una caminata en torno a la sede del Distrito de Salud Bienestar IV, autoridades del ramo conmemoraron el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Durante el evento, Iliana Villarreal Cantú reconoció el trabajo del secretario de Salud estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, quien ha sido clave en la ejecución y fortalecimiento de programas preventivos y campañas de detección temprana que ya están generando resultados tangibles.

Con estas acciones, Tamaulipas se consolida como un estado que apuesta por la medicina preventiva y el acceso equitativo a la salud, en un esfuerzo conjunto entre gobierno, profesionales médicos y la sociedad.



