Mujeres de hasta 28 años enfrentan cáncer de mama

Alrededor de un 60 por ciento de las mujeres que acuden a consulta nunca se han realizado un papanicolaou, pese a tener más de 30 años y varios embarazos y a esto se suma que sólo 40 por ciento de las mujeres mayores de 50 años se practica una mamografía, estudio fundamental para detectar cáncer de mama de manera temprana.

Leslie Rosas Aguiñaga, jefa del servicio de ginecología del Hospital Materno Infantil de Reynosa, comentó que estas cifras reflejan una marcada falta de cultura preventiva, ya que muchas mujeres desconocen en qué consiste una exploración mamaria, un papanicolaou o los estudios que deben realizarse después de los 40 años.

Sí hay miedos todavía, contamos con un porcentaje de la población la cual se rehúsa, que no sabe ni qué es una exploración, que no sabe ni qué es un papanicolaou". Leslie Rosas Aguiñaga jefa del servicio de ginecología del Hospital Materno Infantil.

Destacó que persisten miedos, mitos y prejuicios que frenan la atención médica, especialmente la vergüenza de ser revisadas por un profesional o la idea de que "no es necesario".

"Sí hay miedos, todavía contamos con un porcentaje de la población la cual se rehúsa, que no sabe ni qué es una exploración, que no sabe ni qué es un papanicolaou, que no sabe que se tienen que tomar una mamografía después de los 40 años, se rehúsan a que un médico les revise, se rehúsan completamente, todavía tenemos un porcentaje muy elevado de ese tipo de población, entonces nosotros las invitamos a que esos mitos desaparezcan, es más importante nuestra salud", dijo.

El servicio de oncología del hospital Materno-Infantil, que inició operaciones este año, ya ha identificado cuatro casos de cáncer de mama: las pacientes van desde los 28 hasta los 40 años y han sido sometidas a cirugía y canalizadas a quimioterapia, un indicador de que la enfermedad no distingue edades y que la detección tardía complica los tratamientos.

La jefa del servicio de ginecología del Hospital Materno Infantil, subrayó que la falta de información también influye en los riesgos, ya que factores como menstruación antes de los 12 o 13 años, menopausia después de los 50 o antecedentes familiares, elevan las probabilidades de desarrollar cáncer de mama, pero muchas pacientes desconocen estos elementos.

La especialista recordó que la autoexploración debe iniciarse desde los 15 años, realizándose una vez al mes, siete días después de la menstruación, mientras que los chequeos ginecológicos deben ser anuales a partir de los 24 años.

"A mí en lo personal me ha tocado una paciente de las de 40 años que vienen de los ejidos y esas cuestiones, claro también hay de ciudad, pero eso es como por desidia o vergüenza, no quiero estar desnuda ante un médico o buscan ginecólogas, el ultrasonido de mama no lo quieren realizar porque les da vergüenza", recalcó.

Ante este panorama, hizo un llamado a las mujeres de Reynosa, a dejar atrás los tabúes y priorizar su salud, ya que la prevención salva vidas y que la consulta médica anual, acompañada de la autoexploración constante, puede cambiar completamente el pronóstico.



