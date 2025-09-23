Regresan niños a las aulas... y también las enfermedades virales

Con el regreso a las aulas y el inicio de la temporada de otoño, acompañada de cambios bruscos en las temperaturas, llegan también las enfermedades virales que atacan principalmente las vías respiratorias, Médicos destacan la importancia de poder diferenciarlas, detectarlas y darles un tratamiento adecuado, principalmente en los niños.

"Ahorita con la entrada a la escuela sabemos que se vienen estas enfermedades en los niños, más que nada; En estos últimos meses hemos visto un incremento en algunas enfermedades que son de las vías respiratorias, que son principalmente algún resfriado común, rinofaringitis, pero pues también sabemos que varios de estos virus como tal, son virus que así como entran a nuestro cuerpo van a salir, pero en su proceso, van a dejar sintomatología, pero muchas de estas se parecen tanto lo que es covid, Influenza que son los que más estamos viendo ahorita; sabemos más o menos se parecen sus síntomas", señaló Kimberly Sahori Gonzalez, médico de la Cruz Roja.

Detalló que, a pesar de que en ambos casos se estará presentando rinorea que es escurrimiento nasal, lagrimeo de ojos, en ocasiones fiebre y tos; Uno de los síntomas que diferencia a la influenza es la elevación en la temperatura corporal, que puede llegar hasta los 38 grados o más, la cual no siempre mejora con medicamento.

Mientras al presentar Covid, habrá además de escurrimiento nasal, estornudos y tos, en este sentido advierte sobre los datos de alarma, "Cosas que si tenemos que estar vigilando mucho y más que nada en nuestros pequeños es que no inicien con algún síntoma de dificultad respiratoria", indicó González. Si observa un tono morado en labios o yema de los dedos, aleteo nasal o hundimiento de costillas al respirar, son datos que ameritan atención médica urgente.



