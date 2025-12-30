Aumentan infecciones respiratorias durante la temporada invernal

Con la llegada de la temporada invernal y el descenso de las temperaturas, en la ciudad de Reynosa se ha registrado un incremento en los casos de enfermedades respiratorias, principalmente en menores de edad, informó el médico pediatra Gabriel Rosado Triay.

¿Qué virus están circulando en Reynosa?

El especialista explicó que el frío provoca que las personas permanezcan más tiempo en espacios cerrados, con menor ventilación, tanto en los hogares como en lugares públicos, lo que facilita la proliferación de virus respiratorios característicos de esta época del año.

Entre los principales virus que actualmente están circulando destacan el virus de la influenza, el virus respiratorio sincitial y otros agentes respiratorios, siendo el virus de la influenza tipo H3N2 el más frecuente desde la segunda quincena de octubre. "Este virus es el que está afectando con mayor intensidad durante esta temporada", señaló el pediatra.

Acciones para prevenir enfermedades respiratorias en menores

Rosado Triay recordó que desde octubre se encuentra disponible la vacuna contra la influenza, la cual protege contra las cepas más comunes de cada temporada. Destacó que aún es momento oportuno para vacunarse, ya que el invierno concluye hasta el mes de marzo. "No solo se previene la influenza, sino también complicaciones como enfermedades bronquiales y neumonías", indicó.

Importancia de la vacunación contra la influenza

La vacunación es una herramienta clave para proteger a la población, especialmente a los menores, de las complicaciones que pueden surgir durante la temporada invernal.