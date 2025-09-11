Enfocan las acciones en enfermedades crónicas

Formalmente quedó inaugurada la Semana Nacional de Salud Pública en evento celebrado ayer en una universidad local, donde se anunciaron las distintas acciones que se llevarán a cabo hasta el 13 de septiembre del 2025.

"Vamos a enfocarnos en temas como la prevención de enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, hipertensión así como la obesidad, entre otras, que constituyen un desafío creciente para nuestro sistema de salud", dijo Iliana Villarreal Cantú, titular en la Jurisdicción Sanitaria IV.

De igual forma se refirió a la vacunación dirigida a personas de diferentes edades, para la prevención de padecimientos como el sarampión, rubeola, etc., el cual también es tema prioritario de Salud.

En el auditorio de la Universidad Miguel Alemán, donde se llevó a cabo el evento, se instalaron diferentes módulos relacionados con la prevención de distintas enfermedades así como de servicios que ofrece la dependencia, como es son pruebas rápidas para detectar hepatitis, VIH y Sífilis, Nutrición, Tuberculosis, Salud Mental, Prevención de Accidentes, Vectores y varios más.

Las acciones como la vacunación, han sido programadas tanto en el área urbana, sub urbana y rural.

Estuvieron como invitados autoridades locales, directivos de instituciones médico oficiales, del CREDE, de la Delegación de Bienestar en Reynosa, así como otros más.



