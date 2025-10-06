Descartan casos de la enfermedad viral

Autoridades de Salud en Reynosa no tienen hasta el momento notificación alguna de casos de la enfermedad viral conocida como ` boca-mano-pie ´en escuelas o guarderías que operan en esta ciudad.

Así lo informó Iliana Villarreal Cantú, la titular de Salud a nivel local quien añadió que "mientras a mí no me notifiquen las escuelas sobre algún caso que se haya presentado, yo no puedo declarar lo contrario".

"En cuanto tenga alguna notificación de esa enfermedad la vamos a hacer saber de inmediato", agregó.

Ahora bien, lo que pasa es que ahora con cualquier granito que presente un niño o niña, las madres o padres de familia pudieran decir que se trata de ese padecimiento.

EN VICTORIA DICEN QUE SI

De acuerdo con una información difundida y dada a conocer por el Epidemiólogo estatal de la Secretaría de Salud Tamaulipas, en el estado ya se confirmaron 56 casos del mal en cuestión, los cuales han surgido en algunas escuelas y guarderías que operan en ciudades como Reynosa, Nuevo Laredo, Victoria, Valle Hermoso, Tampico y Altamira.

Sin embargo, autoridades locales de Reynosa dijeron ayer domingo que hasta ahora, aquí no se ha presentado reporte alguno de parte de instituciones educativas.

LOS SÍNTOMAS

La sintomatología de la enfermedad ´boca-mano-pie´ es fiebre, llagas dolorosas en boca, sarpullido en las manos y los pies así como dolor de garganta.



