Permanecen sin energía eléctrica

Durante ya tres días, cerca de 20 familias que residen en la calle seis de la colonia Pedro José Méndez han permanecido sin suministro de energía eléctrica. Los afectados indican que tras los fuertes vientos registrados el pasado martes, las ramas de un árbol cayeron sobre los cables de luz, provocando que un poste de madera que ya se encontraba bastante deteriorado cayera al suelo partido en dos.

Esto causó la caída de los cables que suministraban energía eléctrica a la zona, dejándolos sin el servicio desde la tarde del pasado martes. "Ya tenemos tres días sin luz, toda la cuadra, por culpa del árbol ese que tumbó el alambrado", refirió Bella, una de las vecinas afectadas.

Indican que, a pesar de que los cables y pedazos del poste se encuentran obstruyendo parte de la calle Emilio Portes Gil, el personal de la Comisión Federal de Electricidad solo acude a revisar la zona sin que se inicien los trabajos de reparación. "Nunca vienen y en la mañana vino un señor, nada más vienen como si anduvieran en la plaza, se dieron la vuelta y se fueron, y le dije yo a la vecina: ´Hubiera salido, los hubiera detenido para que arreglaran aquí, que el poste ahí se quedara, pero que nos arreglaran la luz´, pero ya no vinieron", indicó la entrevistada.

Los afectados piden al personal de la CFE soluciones a dicha situación.

Lanzan un llamado desesperado a las autoridades, ya que indican que las altas temperaturas son insoportables, sobre todo para los niños. Mencionan que por las noches han optado por dormir en sus patios; sin embargo, se exponen a picaduras de mosquitos y demás insectos.

"Tenemos que dormir allá afuera porque, pues, la calor, tenemos tres niños en casa, se me echaron a perder todos mis alimentos, que vengan a arreglar la luz porque la necesitamos, desde ayer dijeron que iban a arreglar eso y no arreglaron nada, ahorita vinieron en la mañana y tampoco", mencionó Johana Valentina Hernández, otra de las afectadas.

