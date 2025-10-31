Endulzan ventas con alzas de hasta 100%

Establecimientos dedicados a la venta de dulces y artículos para fiestas en Reynosa reportan un incremento de hasta 50% en sus ventas a partir de la segunda semana de octubre, que se eleva a 100% durante los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, temporada que representa un importante beneficio para este giro comercial.

Miguel Flores, colaborador de la dulcería Miguelito, detalló el comportamiento de la demanda: "Generalmente, cuando pasamos la segunda mitad de octubre, las ventas comienzan a aumentar en un 50%.

En estos últimos días previos a Halloween, el incremento es del 100%; se duplican e incluso triplican las ventas".

Entre los artículos más solicitados destacan los productos para decoración y los dulces, especialmente aquellos con envoltura sellada, fáciles de manipular y resistentes a las altas temperaturas.

"En estas fechas, los productos para decoración tienen mucha demanda: globos, globos foil de personajes, arañas, todo lo relacionado con Halloween se vende mucho. Pero los dulces también incrementan sus ventas; productos que antes no se vendían, ahora tienen mucha demanda", explicó Flores.

El colaborador destacó la importancia de revisar la caducidad y el estado de los dulces: "Simplemente siempre verifiquen la fecha de caducidad, no solo aquí, sino en cualquier dulcería a la que acudan, para evitar cualquier tipo de incidente. También es importante evitar los dulces chiclosos o aquellos con azúcar que se vean húmedos, porque eso sí puede afectar a los niños".



