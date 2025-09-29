Aplican Encuesta Nacional de Salud el 1ro. de octubre

En este mes de octubre que está por iniciar, arrancará la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2025, que se aplicará en Reynosa y otras ciudades más.

Se estará acudiendo a viviendas en Reynosa, Nuevo Laredo Matamoros, Victoria, Mante, Altamira y Tampico.

El próximo 1 de octubre los brigadistas iniciarán con el proceso de entrevistas que se aplicará en las siete ciudades.

Se informó que ya fueron ubicados los hogares en donde se aplicará la encuesta y realizarán mediciones de peso, talla, perímetros corporales y pliegues cutáneos para evaluar la composición corporal, el estado nutricional y el crecimiento, presión arterial y toma de muestras de sangre.

El personal que estará visitando los hogares portará uniforme que consiste en playera tipo polo en color azul marino o gris con los logotipos de la Secretaría de Salud Federal, credencial con fotografía y dispositivos móviles para agilizar su trabajo y se trasladan en vehículos oficiales con los logotipos de la dependencia.

Las autoridades de la Secretaria de Salud, hicieron un llamado a la población a participar en esta encuesta nacional.



