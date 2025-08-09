Convoca Iglesia a Encuentro Diocesano

La Diócesis de Matamoros invita a participar en el Encuentro Diocesano de Catequistas 2025, este próximo 23 de agosto.

El evento va dirigido a párrocos, rectores y catequistas de toda la diócesis, con el propósito de fortalecer la misión evangelizadora y brindar herramientas para la enseñanza de la fe a niños y adolescentes.

Durante el encuentro, los participantes tendrán la oportunidad de orar, compartir experiencias y reflexionar en conjunto, además de recibir una exposición sobre el texto base elaborado por el obispo para la creación de un nuevo Catecismo diocesano.

El evento será encabezado por el obispo Eugenio Andrés Lira Rugarcía, y se realizará en el auditorio local en la carretera Reynosa kilometro 206, en el fraccionamiento Vista Hermosa.

La jornada se desarrollará de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el marco del Año Jubilar.



