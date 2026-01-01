Fuga casi crea una laguna

Una fuerte fuga de agua potable afectó varias calles de la colonia Pedro José Méndez, luego de que se rompiera una línea principal que abastece un pozo de visita ubicado sobre la calle José Pedro Domínguez. Aunque la fuga fue atendida momentos después, el exceso de agua provocó severos encharcamientos que hasta parecía una laguna, que dificultaron la circulación vehicular y pusieron en riesgo el patrimonio de los vecinos.

Impacto en la comunidad por la fuga de agua

Calles cercanas, como Enrique Canseco y 21, fueron de las más afectadas, ya que la acumulación de agua estancada obligó a los conductores a buscar rutas alternas. Vecinos denunciaron que la situación se agrava debido a la cuenca natural del tramo que conecta la calle Canseco con José Pedro Domínguez, sumado a un sistema de drenaje pluvial es insuficiente para la zona.

"Es un problema que hemos sufrido durante años", expresó Liliana García, residente de una de las casas más afectadas. "El agua, ya sea de lluvia o potable, se queda estancada durante semanas y, con el paso de los vehículos, entra a nuestras casas. Hemos perdido electrodomésticos y otros artículos importantes porque no hay manera de evitarlo", añadió.

Reacciones de los vecinos ante la situación

Vecinos comentaron que la fuga y el encharcamiento representan un riesgo constante para la comunidad, ya que incluso lluvias ligeras podrían empeorar la situación. Algunos señalaron que han realizado múltiples reportes a las autoridades municipales, pero que las soluciones tardan en llegar, dejando a las familias en constante vulnerabilidad.

Además de los daños materiales, la inundación también genera problemas de movilidad y seguridad, especialmente para niños y personas mayores, que deben cruzar calles anegadas para llegar a escuelas, centros de salud o transporte público. "No sólo es incómodo, es peligroso. Hemos visto vehículos atorados y niños caminando entre el agua sucia", dijo otro vecino, quien pidió anonimato.

Acciones requeridas para mejorar el drenaje

Ante esta situación, la comunidad solicita a las autoridades que implementen medidas inmediatas, como el desfogue del agua acumulada y mejoras en el drenaje pluvial de la zona, con el fin de evitar que la problemática vuelva a repetirse, sobre todo durante la temporada de lluvias.

Algunas personas optan por caminar entre el agua a riesgo de enfrentar alguna enfermedad.