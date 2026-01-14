Denuncian presunto acoso de Directora en secundaria

A través de un cartelón que se instaló a la entrada de la Escuela Secundaria José de Escandón #1, se denuncia el presunto acoso laboral por parte de la maestra y directora Edgui Larizza Cantú Gómez.

La acusación la hace Xóchitl Galván Martínez, quien imparte la clase de inglés desde hace varios años en ese plantel.

En el anuncio la quejosa que asegura, según el escrito, trabajar bajo protesta, asegura que la directora paga a personal que no asiste a laborar. De igual manera señala inconsistencias en h horarios escolares y no respeta la antigüedad.

Este medio informativo trató de entrevistar a la denunciante pero se informó en el mismo centro educacional que al parecer andaba en ciudad Victoria, ignorándose el motivo de su visita a la capital del estado.

El cartelón tiene ya un par de días en el lugar donde fue colocado y en él también hace referencia al profesor Arnoldo Treviño Azuela, regidor del cabildo de Reynosa desde el 2024, quien es maestro de tiempo completo en la misma secundaria José de Escandón #1.

Denunció al mismo funcionario de brindarle nulo apoyo en el problema que enfrenta. Treviño Azuela funge además como secretario general de la D-II-29. Otro de los señalamientos que hace en contra de la directora, es que apoya en salones extra a quien el la decide aún sabiendo que se tiene problemas de salud, Gonartrosis que es (problema severo en rodillas).

SEÑALAMIENTOS:

Acusación

Una docente de inglés denunció presunto acoso laboral y posibles irregularidades administrativas en la Secundaria José de Escandón #1, señalando pagos a personal que no labora, inconsistencias en horarios y omisión de criterios de antigüedad. La queja fue expuesta públicamente mediante un cartelón colocado en el acceso al plantel.

Respuesta

La dirección del plantel rechazó conocer formalmente la inconformidad al no existir oficio administrativo alguno y afirmó que se convocó a una reunión de conciliación ante la supervisión escolar, a la cual —asegura— la docente no asistió. La autoridad escolar sostuvo que el caso se mantiene dentro de los cauces institucionales y que las labores académicas continúan con normalidad.

YA FUIMOS CONVOCADAS POR LA SUPERVISIÓN DE ESCUELAS SECUNDARIAS PARA LLEGAR A UNA SOLUCIÓN, PERO ELLA NO ACUDIÓ, RESPONDE LA ACUSADA

No sé el motivo de la queja de la doctora y maestra de inglés Reyna Xóchitl Galván Martínez". Edgui Larizza Cantú Gómez, directora del plantel

Edguí Larizza Cantú Gómez, directora de la Escuela Secundaria General José de Escandón #1 quien es señalada por una maestra de inglés que labora en el mismo plantel, tanto de acoso laboral y de otras situaciones que califica como irregulares, dijo desconocer el motivo de la queja pues no se ha recibido en dirección oficio alguno sobre esa inconformidad.

"La doctora y profesora Reyna Xóchitl Galván Martínez, desde hace 10 años presta sus servicios en éste plantel para los dos turnos y tanto ella así como una servidora fuimos convocadas ayer lunes a la supervisión de Escuelas Secundarias Generales que opera en la Secundaria 7 pero no acudió", señaló.

La idea era de la con convocatoria era llegar a una conciliación y conocer sobre el tema, pero desafortunadamente no estuvo presente.

Adriana González, dirige dicha oficina y precisamente ella ha tenido conocimiento de esa situación que se está presentando aquí, pero yo en lo personal desconozco de qué manera se le está acosando laboralmente hablando a quien se queja vía cartelón.

Sin embargo, la doctora y maestra está en su derecho de expresarse libremente, dijo al referirse al cartelón que se colocó a la entrada de la institución educativa.

Finalmente informó Cantú Gómez, que ella se encuentra laborando de manera normal.