Viven en la Juárez como en la Luna ...¡llena de baches!

Plagada de baches de diferentes tamaños se encuentra desde hace varios meses una de las principales arterias de la colonia Benito Juárez, ante la indiferencia de autoridades del municipio de Reynosa.

Se trata de la avenida Héroes de Reforma, por las cuales en algunos de sus tramos se dificulta la circulación de vehículos de diferentes tipos y tamaños.

Para vecinos del lugar, no hace falta que se lleven a cabo labores de parcheo o como le llaman, bacheo, sino que se justifica un trabajo de repavimentación al menos en los tramos severamente dañados.

Ya ha pasado un buen tiempo y es fecha de que no intervienen las autoridades que tienen la obligación de mantener en buen estado las calles, avenidas y bulevares de esta populosa colonia, dijeron algunos residentes.

Se ha visto que en otros asentamientos humanos se ha mejorado la estructura asfáltica, pero lamentablemente a la Benito Juárez no han llegado esa clase de obras que se hacen muy necesarias y las familias del sector no logran entender el por qué no se ha hecho nada al respecto en los últimos meses.

La Benito Juárez también es parte del municipio de Reynosa, eso debe quedarles muy claro a quienes la gobiernan.