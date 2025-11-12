Reporta CTM estabilidad en maquilas y comercios

En contraste con la peor ola de despidos en la industria manufacturera desde el año 2020 que agobia a otras ciudades y el país, en las plantas maquiladoras de Reynosa se espera que durante esta época de 2025 sea mínimo el recorte de personal y de ser así sea sólo temporal.

Salvador Portillo, secretario de organización de la CTM, detalló que, contrario a lo que tal vez se vive en otros municipios, en esta ciudad fronteriza las empresas ya se preparan reforzando o incluso duplicando su cuadrilla de trabajadores para esta temporada de ventas altas, a partir de la celebración del Buen Fin, sobre todo en establecimientos comerciales, en áreas de mostrador, seguridad e incluso repartidores.

"Reynosa cierra y cierra bien; a diferencia incluso de algunos otros municipios de Tamaulipas, Reynosa se ha caracterizado por ser la más fuerte y tener la mayor cantidad de empleos y también en esta temporada suben los temporales en el área de comercio; incluso desde la semana pasada ya se empezó a dar el reclutamiento de más gente".

En cuanto a la construcción de vivienda, dijo que, gracias a la variedad de proyectos que actualmente se desarrollan, la mano de obra hP sido traída incluso de municipios vecinos. "Sí habrá un tema donde se haya contraído el empleo; sin embargo, no se trata de Reynosa".

Mencionó que, a pesar de que actualmente la ciudad pasa por una buena racha en cuanto al empleo se refiere; habría que esperar que se mantenga luego de ser aplicado el incremento salarial, esto si finalmente es aprobado para 2026. "Yo creo que vamos a empezarlo a medir a principios del año próximo, una vez que se haya dado también el incremento salarial, si es que lo hay, y si se van a cumplir las promesas del crecimiento del aguinaldo o la reducción de las jornadas; yo creo que es cuando lo vamos a ver, cómo se va a manejar comparado con otros municipios.

Sin embargo, no descarto que se estén dando bajas por temporada, es decir, empresas que por lo general dejan de laborar o disminuyen su actividad durante el mes de diciembre, como instituciones educativas privadas, que prescinden de algunos de sus empleados para luego re contratarlos a inicios del siguiente ciclo escolar.



