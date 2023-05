No desiste en intento de obtener cita

Ante la falta de oportunidades laborales, y los distintos problemas que se presentan en su país, Ricardo Leonel, hondureño de 28 años de edad, lleva ocho días desde que llegó a Reynosa y se encuentra en espera de poder ingresar al albergue Senda de Vida, donde por sobrecupo no le han dado el cabida.

Ricardo, agregó que desde sus primeros días en la ciudad, ha intentado solicitar una cita por medio de la aplicación CBP One, pero con la nueva actualización ha tenido más dificultades que antes.

"A la otra versión ya le estaba entendiendo, pero esta nueva es complicada y más lenta, también tiene algunas fallas", expresó.

Una de las fallas que dice tener esta versión de la aplicación, es que al momento de introducir el código que solicita, se congela y ya no puede hacer nada, lo que le hace perder tiempo.

Indicó que no pierde la esperanza de obtener la cita por medio de la app de CBP One, y que no intentará cruzar ilegalmente porque sabe que es peligroso cruzar por el río bravo.