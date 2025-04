Cargará la cruz, la fe y esperanza

"Me equivoqué en decisiones, pero me he arrepentido y por eso vengo en este caminar. Dios nos perdona, pero obviamente también quiere una conversión; para mí es eso, una conversión en mi persona, en mí, dejando todo atrás y poniéndome en sus manos y entregándome a él", dijo Ángel Isaac Martínez Ruiz.

Con tan sólo 19 años de edad asumirá una de las representaciones más profundas de la Semana Santa: personificará a Jesús de Nazaret durante el tradicional Viacrucis que se realiza hoy Viernes Santo en Reynosa.

Este Viernes Santo, Ángel no sólo cargará una cruz de madera, cargará también su historia, su fe y la esperanza de que su testimonio pueda tocar el corazón de quienes presencien el recorrido.

La decisión de encarnar a Jesus no fue casual ni superficial, ya que todo comenzó en octubre del año pasado tras una experiencia espiritual vivida durante un retiro religioso, donde asegura que sintió con claridad el llamado de Dios.

"Sentí ese llamado de Dios diciéndome ´Sírveme aquí´; con esa inquietud muy fuerte hablé con el padre y le comenté que quería ser Jesús, que quería representarlo, y me dice ´Sigue perseverando, no te sueltes de la iglesia´. Pasa el tiempo, lo saludo, el padre me dice: Si vas a hacer a Jesús, nada más sigue preparándote físicamente, espiritualmente, mentalmente", expresó.

A partir de ese momento, el joven comenzó un proceso de preparación integral que incluyó, tanto ejercicios físicos, como una intensa vida espiritual desde octubre del año pasado y hasta esta Cuaresma.

Se ha preparado físicamente con caminatas, salidas en bicicleta y sesiones de gimnasio, incluso ha ensayado con los brazos extendidos mientras corría, anticipando el esfuerzo que implica permanecer en posición de crucifixión durante largos minutos.

"Mi preparación espiritual fue el ayuno, asistir a misa diariamente y, pues, estar en gracia con él y buscar la manera de agradarlo; no fallar, eso ha sido mi preparación espiritual, caminado, correr, salir en bicicleta, gimnasio. De repente alguno ha dicho ¿que tenía este loco que salía a correr, salía con los brazos grandes, extendidos?, porque hay que ensayarla cuando estás en la cruz; pesa el estar extendido, entonces, iba corriendo, iba así como que con los brazos abiertos, ejercicios físicos", expresó.

La cruz que cargará durante el Viacrucis representa no sólo el instrumento de martirio, sino también el símbolo de su propio proceso de transformación personal.

"Para mí, el significado en mi vida es un parteaguas, un antes y un después, como le comento, no siempre he venido por el caminar correcto que ahora, gracias a Dios vamos de su mano, entonces para mí estas representaciones espiritualmente en mi vida, es como yo ir cargando con mi cruz, el pasado ya es pasado y seguir avanzando en el presente con Dios y haciendo las cosas bien correctamente", explicó.

Ángel reconoce que su vida tuvo altibajos, admite haber atravesado momentos de ansiedad, depresión y decisiones equivocadas, pero sostiene que su encuentro con Dios le permitió encontrar un camino de paz interior.

"Decirles cuando no piensan que ya no hay salida, si hay salida, está Dios, es la salida más correcta, contra la verdad no se lucha, entonces yo también vine con muchos problemas de depresión, ansiedad, muchas cosas, cargas y me fui dejando y él me envolvió, me enseñó su amor misericordioso, ya ahorita no siento nada de lo que sentía anteriormente, esa tranquilidad es el momento más pleno que yo he tenido en mi vida, sí se alejaron muchas amistades, pero es parte de ¿por qué? porque hay muchas personas que no vienen a aportar nada bueno a tu vida, Dios te entrega nuevas amistades, nueva pareja, hermanos, no de sangre, pero te entrega hermanos que la comunidad es algo hermoso", recalca.

A lo largo de su preparación, la comunidad religiosa ha jugado un papel fundamental y agradece el acompañamiento de hermanos en la fe, quienes lo han apoyado con oraciones, palabras de aliento y gestos de afecto.

"La salida a Dios, es donde más debe de confiar el joven, así estuve yo y él me rescató y ahora aquí me tocará representarlo solamente estoy aceptando su llamado", dijo.

Antes de la entrevista, el joven realiza su oración, se encomienda, está listo para la representación más importante de su vida hasta este momento.