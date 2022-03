En el limbo: 9 mil migrantes

El resto, se encuentra en casas, cuartos de renta, o en el campamento de la Plaza de República, donde EL MAÑANA ha evidenciado las carencia de higiene, alimentos y el acceso a baños.

"Llegué a Reynosa hace ocho meses, huí de El Salvador por cuestiones de amenazas, yo tenía un negocio y un día llegaron a robar, denuncie y tuve represalias, me amenazaron con mis hijos, entonces salimos, no es algo fácil estar aquí, pasamos muchas situaciones, problemas, pero no perdemos la fe en cruzar", señaló Darían, migrante de Senda de Vida.

Entre los 9 mil migrantes que esperan asilo hay quienes llevan más de un año.

Pero su esperanza se alentó recientemente, luego de que directivos de este lugar, lograran el cruce de al menos 40 migrantes hacía Estados Unidos.

"Aquí hay quienes ya lo cumplieron o quienes están por hacerlo, lo que nosotros queremos es cruzar hacía Estados Unidos, tener una mejor vida, con oportunidades, no se le desea a nadie estar en una situación como esta, con los niños tratando de explicar lo que está ocurriendo, ellos hacen preguntas", agregaron migrantes.

Las solicitudes de asilo se contabilizan y aumentan todos los días, pero también suelen ser variables, ya que algunos optan por moverse a otra ciudad fronteriza con el afán de que la respuesta llegue más rápido, otros renuncian al sueño americano y también, están los que cruzan de manera ilegal.