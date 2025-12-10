Detectan VIH en el CEDES

Diez casos de VIH (Virus de Inmuno Deficiencia Humana) fueron detectados a lo largo de la semana en la que se conmemoró el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA en Reynosa.

"Ese fue el resultado de las pruebas rápidas practicadas entre los internos del CEDES (Centro de Ejecución de Sanciones) de esta ciudad", dijo Juana Díaz García, titular de UNEME/CAPASITS a nivel local.

Los pacientes que dieron positivo en el VIH, recibirán atención por parte de la Unidad de Especialidades Médicas y por el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.

De acuerdo con los datos que tenemos, fueron 10 los casos de VIH que se detectaron en el CEDES local tras las pruebas rápidas que se aplicaron en ese lugar". Juana Díaz García titular de la dependencia

Las actividades realizadas sobre el tema, iniciaron el pasado primero de diciembre y culminaron el cinco del mismo mes.

"Del total de las pruebas rápidas que se practicaron tanto en escuelas de nivel medio superior y superior así como en algunas plantas maquiladoras, todas arrojaron resultados negativos", continuó diciendo la funcionaria.

SEGUIRÁN

En cuanto a las pruebas rápidas, estas continuarán practicándose en las instalaciones situadas en calles San Luis Potosí con Toluca en la colonia Rodríguez, pues este es un programa permanente enfocado a detectar tanto casos de VIH y SIDA de manera oportuna.

Se brinda atención a las personas que requieran de algún tipo de servicio en horario de 8:00 a 16:00 Horas de lunes a viernes, concluyó Díaz García.

OTROS MALES

Otros padecimientos detectados ahí mismo fueron 17 de VDRL (Virus de Siífilis) y 9 de VHC (Hepatitis C).



