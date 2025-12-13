Empresas afectadas por los aranceles y bloqueos

En un entorno complejo se desarrolló la actividad empresarial en Reynosa durante el 2025, marcado por una combinación de factores internacionales, nacionales y regionales que incidieron de manera directa en el desempeño del comercio, servicios, industria, la construcción, el transporte y el sector logístico.

Al respecto habló sobre el tema Uriel Ordoñez Pérez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Reynosa (CCER), al hacer un balance del comportamiento del sector empresarial en esta ciudad, dijo que son varias las variables que influyeron en ese sentido.

Entre los principales factores se identifican como el entorno de seguridad, particularmente los efectos de la inseguridad, las desapariciones y los bloqueos carreteros que impactaron la movilidad de personas, mercancías y la confianza de consumidores e inversionistas.

Otro fue el de los costos logísticos y de operación derivados de interrupciones en carreteras, r retenes, mayores tiempos de traslado y ajustes en las cadenas de suministro.

Uno más, fue la presión inflacionaria que afectó el poder adquisitivo de las familias pero también el consumo interno así como los costos de insumos, energía y servicios.

Las condiciones laborales, incluyendo la escasez de mano de obra especializada y ajustes salariales necesarios para retener talento.

Otro más lo fue el contexto internacional comercial donde el tema arancelario ha impactado de manera directa a la región fronteriza, afectando con ello la competitiva de las exportaciones, desacalorando la llegada de nuevas inversiones y limitando la generación de empleos.

La incertidumbre regulatoria y constitucional derivada de reformas constitucionales y cambios al marco legal que han generado cautelaentre inversionistas nacionales y extranjeros, retrasando decisiones de inversión y expansión.

Otras variables más se suman a las ya señaladas, indicó Ordoñez Pérez.

EXPECTATIVAS PARA 2026

Por cuanto a las expectativas para el 2026 se refiere, consideró que existen condiciones para una recuperación gradual y un crecimiento moderado, siempre y cuando se atiendan de manera coordinada los principales retos estructurales que hoy limitan el desarrollo regional

Algunos de esos factores que son clave para el año próximo son por ejemplo el fortalecimiento de la seguridad pública y la procuración de justicia como base para recuperar la confianza social y económica.

De igual forma la generación de certidumbre jurídica y regulatoria, que permita reactivar proyectos de inversión y expansión empresarial, entre otras variables más, señala el dirigente del CCE Reynosa.



