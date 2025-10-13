Desaparece empresario

La desaparición del empresario Marco Antonio Mariño Leal, integrante de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, fue reportada por directivos de la FECANACO a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).

Representantes este organismo empresarial expresaron su profunda preocupación y solidaridad ante los hechos.

Expresaron que de acuerdo con la información oficial se perdió comunicación con el empresario el pasado jueves 9 de octubre, alrededor de las 15:00 horas, cuando se encontraba en la ciudad de Reynosa.

Este es el comunicado difundido por la Fiscalía, en el cual se muestra el reporte de la desaparición de Marco Antonio Mariño Leal.

Originario de Reynosa y residente en Tampico, Marco Antonio Mariño Leal ha participado en diferentes espacios de FECANACO, asesorando y aportando su experiencia en materia de seguridad y políticas públicas.

Ha destacado siempre Marco Antonio Mariño Leal, por su compromiso con el fortalecimiento institucional y con la promoción de un entorno más seguro para el desarrollo empresarial en Tamaulipas.

La Federación reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en las labores de búsqueda y su llamado a la sociedad a mantenerse unida y solidaria ante este momento difícil, con la certeza de que Marco Antonio Mariño Leal sea localizado y regrese pronto con su familia.



