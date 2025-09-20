Construcción de casas de Bienestar impulsan empleo

Reynosa fue una de las ciudades consideradas para la construcción de 7 mil viviendas o más, esto como parte del Programa Federal de Casas Bienestar.

Además de representar una fuerte derrama económica para las empresas locales que se dedican a la comercialización de materiales de construcción, se esperaría que la cantidad de empleos generados podría cubrirse con facilidad; sin embargo, no ha sido así.

Las empresas han optado por traer personal foráneo para cubrir sus vacantes en las obras que actualmente se edifican en la ciudad, así lo informó Salvador Portillo, secretario de organización de la CTM en Reynosa.

"Ha llegado personal de otras ciudades de otros estados, y se han incorporado, y también las empresas, por lo mismo de querer abatir tiempos, han cambiado por ahí el sistema.

El sistema antes era blocks, cerramientos, castillos, arena; hoy la mayoría de ellos ya está usando el molde metálico para hacer muros de concreto", mencionó Portillo.

Dichas medidas han sido tomadas por parte de las constructoras a fin de acortar los tiempos de contrataciones de personal foráneo; sin embargo, dijo, es importante tomar en cuenta el clima y las temperaturas habituales que se registran en la región, ya que, al tratarse de casas de concreto, estas se vuelven más frías en invierno y calientes en verano.

"Incluso el propio director ha estado sugiriendo, ha estado sugiriendo que se use el molde en algunos videos que ha hecho por ahí; que ha publicado, insta a las empresas a que usen molde porque seguramente le han dicho que es más rápido el método ese, se quita de encima muchas cosas y sobre todo los insumos, que la fabricación de blocks a veces es tardada", detalló Salvador.

Indicó que, aun así, se seguirá complicando el tema de la contratación de personal para la construcción de casas.