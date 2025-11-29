Impulsan el empleo desde la Secretaría del Trabajo

Impulsan el empleo desde la Secretaría del TrabajoLas opciones laborales incluyen diversos puestos en diferentes sectores.
La Secretaria del Trabajo del gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Servicio Nacional del Empleo, unidad Reynosa, realiza procesos de reclutamiento de manera continua en respaldo a la población que se encuentra en desempleo.
"Las opciones laborales son muy variadas, desde cajeros, panadero, subgerentes, vigilantes, tablajeros, radio operador", comentó una persona asignada a uno de los módulos.
¿Qué opciones laborales se ofrecen?
A través del Servicio Nacional del Empleo en Reynosa, tenemos opciones laborales o reclutamiento para apoyar a la población, además de brindarles información al respecto.
¿Cómo apoya el personal a los solicitantes?
La disposición con la que cuenta el personal de dicha dependencia es para apoyar y encontrar una oferta laboral ideal para quienes lo soliciten.
