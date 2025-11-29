Impulsan el empleo desde la Secretaría del Trabajo

La Secretaria del Trabajo del gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Servicio Nacional del Empleo, unidad Reynosa, realiza procesos de reclutamiento de manera continua en respaldo a la población que se encuentra en desempleo.

"Las opciones laborales son muy variadas, desde cajeros, panadero, subgerentes, vigilantes, tablajeros, radio operador", comentó una persona asignada a uno de los módulos.

¿Qué opciones laborales se ofrecen?

A través del Servicio Nacional del Empleo en Reynosa, tenemos opciones laborales o reclutamiento para apoyar a la población, además de brindarles información al respecto.

¿Cómo apoya el personal a los solicitantes?

La disposición con la que cuenta el personal de dicha dependencia es para apoyar y encontrar una oferta laboral ideal para quienes lo soliciten.