Empleada acusa a maquila de alterar su expediente

Luego de iniciar un proceso judicial en contra de la empresa Hutchinson Transferencia de Fluidos México S.A. de C.V., ubicada en el Parque Industrial del Norte de Reynosa, por un despido considerado injustificado, Claudia Patricia Castro Hernández volvió a alzar la voz para denunciar a la maquiladora por la presunta falsificación de documentos oficiales dentro del juicio laboral que inició hace más de siete años.

La afectada señaló que hasta la fecha no ha recibido las prestaciones laborales que por ley le corresponden, lo que mantiene activo un litigio que, pese a resolverse a su favor, continúa debido a que, presuntamente, la empresa habría intentado revertir el fallo mediante la alteración de documentos oficiales, con el propósito de intimidarla y obligarla a desistir de su demanda.

Esta situación motivó nuevas denuncias que llevaron el caso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, instancia que actualmente revisa las pruebas y determinará las responsabilidades correspondientes. Castro afirmó que detectó diversas irregularidades en su expediente laboral, el cual —acusó— habría sido modificado por representantes de la empresa.

En su declaración, detalló:

"Esta es la ratificación de la denuncia en contra de Hutchinson Transferencia de Fluidos México S.A. de C.V., ubicada en el Parque Industrial del Norte, y se tuvo que presentar debido a que ellos alteraron los documentos oficiales de mi expediente laboral, el cual ya se ganó. Yo ya gané el juicio, y lo que hicieron fue modificar los documentos con el afán de revertir un resultado que ya está resuelto."

De acuerdo con la denunciante, el caso representa una oportunidad para que las autoridades laborales y judiciales del estado sienten un precedente contra prácticas indebidas dentro del sector industrial.

"Yo pido justicia porque no es posible que empresas extranjeras, como Hutchinson Transferencia de Fluidos México S.A. de C.V., que es una compañía mexicana de capital francés, vengan a nuestro país a violar los derechos de los trabajadores mexicanos. Exijo justicia a las autoridades", concluyó.



