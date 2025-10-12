Realizan caminata por milagro de San Judas

Una caminata familiar realizó un grupo de vecinos de la colonia Aquiles Serdán hasta llegar a la iglesia San Judas Tadeo de la colonia La Cañada, para agradecerle al Santo de las Causas Perdidas o Imposibles por haberle dado la fuerza necesaria a un menor de nombre Alvaro Mondragón, para poder caminar.

Sus padres Laura Flores y Antonio Mondragón, acompañados por familiares y amistades, partieron desde el mencionado asentamiento humano donde tienen su domicilio, recorriendo calles, avenidas y bulevares hasta llegar a la referida iglesia.

En el interior de la iglesia San Judas Tadeo de la colonia La Cañada, son vistos los padres y familiares del niño Álvaro Mondragón.

Ahí le ofrecieron una misa a San Judas Tadeo, santo a quien le ofrecieron sinceras palabras de gratitud por haberle concedido el deseo y la fuerza para que su pudiera caminar, luego de que recibió en múltiples ocasiones terapias sin que pudiera lograrlo.

Ahora ya empezó a caminar y por ello el agradecimiento de parte de sus padres al referido Santo.

Muchas son los fieles católicos que lo invocan en momentos de gran dificultad y desesperación, buscando su intercesión para resolver problemas que padecen no tener solución, como enfermedades, búsqueda de empleo o problemas familiares.

Además de mujeres, niños, jóvenes y adultos masculinos, también acompañaron a los caminantes la danza llamada San Judas Tadeo Los Chulos de la colonia Aquiles Serdán.