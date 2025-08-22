Fallece mujer en Reynosa tras someterse a lipo escultura





Reynosa, Tam





Una mujer residente de Estados Unidos perdió la vida este mediodía luego de ser trasladada de emergencia al Hospital Santander, tras haberse sometido a un procedimiento en una clínica estética de la ciudad.

De acuerdo con un comunicado oficial del nosocomio, la paciente arribó en una ambulancia privada proveniente de la clínica Da Vinci, especializada en procedimientos ambulatorios de carácter estético. La mujer fue acompañada por particulares que se identificaron como amigos.

Al ingresar al área de urgencias, la paciente ya no presentaba signos vitales, por lo que el personal médico activó el protocolo de reanimación avanzada. Sin embargo, pese a los esfuerzos y maniobras realizadas en la sala de choque, no fue posible restablecer sus funciones vitales.

El Hospital Santander precisó que no tuvo participación en los procedimientos médicos previos ni en el traslado de la paciente, y que se desconocía el tiempo transcurrido desde que la mujer presentó la condición crítica en la que llegó al hospital.

Las autoridades correspondientes ya tomaron conocimiento del caso para iniciar las investigaciones y esclarecer lo ocurrido.