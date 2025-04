Reclaman ayuda en Riberas de Rancho Grande: Crece desesperación

Aquí no hemos recibido ayuda, tuvimos pérdida total, no ha venido ninguna autoridad a ayudarnos, reclamaron ayer familias de la colonia Riberas de Rancho Grande tras sufrir severas pérdidas por las inundaciones.

Los vecinos, quienes portaban pancartas con leyendas como "Que los apoyos lleguen realmente a quienes los necesitan" y "La ciudad de Reynosa requiere de ayuda urgente en la colonia Riberas de Rancho Grande", esperaban la visita de autoridades durante el día de ayer.

Ubicada al norte de la ciudad, sufrió severos daños materiales luego de que el Dren de las Mujeres se desbordara, por la reciente tormenta afectando no sólo a esta colonia, sino también a otras aledañas como Riberas del Carmen, Santa Cruz, Santa Cecilia, Riberas del Bosque y Las Torres.

Las familias de estas zonas se han visto en una situación crítica, sin servicios básicos y con enormes pérdidas materiales. Vecinos de la zona, desesperados por la falta de atención por parte de las autoridades, se manifestaron con pancartas frente a las maquinarias que intentaban limpiar el dren, solicitando que todas las calles sean atendidas y que se les brinden los servicios básicos necesarios, como brigadas médicas y ayuda humanitaria.

Ana María Briones, vecina de Riberas de Rancho Grande, expresó su frustración y dolor al relatar la devastación que sufrió su hogar: "Aquí no hemos recibido ayuda, tuvimos pérdida total, no ha venido ninguna autoridad a ayudarnos, no tenemos ni donde dormir, estamos desesperados, la mayoría tuvimos pérdida total", afirmó visiblemente afectada.

Por su parte, Mireya Navarro, quien perdió todos sus muebles en la calle de Los Fresnos con Olivos, relató cómo el agua sigue estancada en su calle: "Mi calle sigue inundada y el agua no se va, es agua de drenaje taponada, los colchones están afuera, no tenemos ni donde dormir. Todo se mojó y echó a perder. Solicitamos ayuda".

César Alanís también compartió su dolor por la pérdida de sus pertenencias. "Perdí todo, desde la estufa, el refrigerador, las camas... el agua llegó hasta un metro 70 centímetros, no pudimos salvar nada. Necesitamos artículos de higiene para limpiar, ya que esto es un foco de infección por el agua de drenaje. Por lo menos un colchón, porque todos estamos durmiendo en el piso", dijo visiblemente abatido.

Los vecinos de Riberas de Rancho Grande y colonias aledañas piden, con urgencia, la intervención de las autoridades para recibir apoyo con los servicios básicos como agua potable, medicamentos, despensas y atención del sector salud, aseguran que aún enfrentan el estancamiento de aguas residuales ya que ha colapsado el drenaje y no fluye correctamente, lo que agrava la situación de salubridad en la zona.

La sociedad civil ha sido la única que ha respondido a la emergencia, organizaciones y ciudadanos han llegado a la zona con comida, ropa y despensa, brindando un apoyo vital a las familias afectadas en un momento de desesperación.

Por falta de energía cierran carretera

Toman residentes de Las Pirámides la vía Reynosa-San Fernando

Residentes del Fraccionamiento Las Pirámides decidieron cerrar la carretera Reynosa-San Fernando en reclamo por la falta de energía eléctrica en sus hogares. Los inconformes ya tienen varios días exigiendo se les restablezca el suministro eléctrico, por lo que, al no encontrar respuesta, optaron por tomar esta determinación.

Además, los vecinos también se encuentran molestos al no contar con el suministro de agua potable a sus hogares.

La carretera fue cerrada a la circulación en ambos sentidos, esperando que las autoridades competentes acudan a brindarles una solución. La circulación en la vía fue suspendida por más de 30 minutos, ante la presión ejercida por los manifestantes y la molestia quienes pedían su apertura por emergencias personales.

