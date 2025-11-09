Enésima falla de los semáforos inteligentes

Una vez más, vuelven a presentar fallas semáforos inteligentes instalados en bulevar Hidalgo con calle José de Escandón en la colonia Simón Rodríguez.

El desperfecto que propició embotellamientos en ambas arterias, obligó a las autoridades de Trànsito y Vialidad a enviar a dos elementos que se hicieron cargo de controlar el intenso flujo vehicular que se registra diariamente en ese lugar.

A la orden del día estuvieron los engorrosos embotellamientos causados por desperfectos de señales inteligentes.

Los aparatos repentinamente se apagaron en horas de la mañana de éste sábado y para la tarde aún persistía el problema y también los reclamos de algunos automovilistas que pedían acelerar el movimiento vial en ese punto de la ciudad.

Fallas en las señales electrónicas pese a que se aseguró por parte de autoridades municipales que serían la solución perfecta al problema que representaban los viejos semáforos, siguen presentándose cada vez con más frecuencia y en diferentes sectores de la geografía municipal.

Así, Valentín Arellano, un peatón que acertaban pasar por el lugar, se preguntó, y de qué sirvió que el ayuntamiento pagara tantos millones de pesos por la compra de aparatos que funcionan con irregularidad y propician marcados y engorrosos embotellamientos y más cuando no asignan personal de Tránsito y Vialidad a los sitios donde se presentan los problemas.