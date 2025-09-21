Eligen a puerta cerrada a consejeros estatales

A puerta cerrada el PAN (Partido Acción Nacional) de Reynosa eligió ayer sábado a los consejeros estatales que le corresponden a la delegación local, que son cinco mujeres y cinco hombres.

El comicio interno se celebró en la sede de la CANACO Reynosa ubicada en la colonia Vicente Guerrero, lugar al cual llegaron los militantes a efecto de emitir su sufragio.

Sin embargo, solamente quienes aparecían en el padrón enviado por el Comité Ejecutivo Nacional del mismo instituto político, estaban autorizados para votar, los que no, no iban ni tan siquiera a entrar al recinto camaral.

Previamente Juana Alicia Sánchez Jiménez, delegada del blanquiazul en esta ciudad, habría informado sobre la elección que se llevaría a cabo precisamente el sábado.

De acuerdo con la información que proporcionó a este medio, se registraron unos 17 militantes de los cuales se escogería a cinco mujeres y cinco hombres.

Esos mismos 10 tendrán derecho a participar en la asamblea estatal del mismo partido político a realizarse el cinco de octubre, en la cual se elegirán seis hombres y cinco mujeres como consejeros nacionales.