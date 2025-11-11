El rostro del rezago urbano de la ciudad

La falta de inversión en las colonias se refleja en las calles que aún se encuentran sin pavimentar y con grave carencia de servicios públicos, lo que afecta la calidad de vida de las familias que viven en Reynosa.

El déficit en cordones y banquetas también se hace patente en los diversos sectores, sin que las autoridades municipales tengan planeado hacer algo al respecto, porque ni siquiera están proyectadas las inversiones.

La colonia Revolución Obrera no es la excepción, ahí hay innumerables calles donde prevalece todavía el caliche, las piedras, y la desolación, ya que están sin pavimentar y no se ve para cuando puedan.

En un recorrido por las colonias se verificó que también en El Anhelo, que colinda con la laguna La Escondida hay calles que carecen de pavimento asfáltico y de concreto, lo que demuestra el abandono en que las tienen las autoridades municipales.

Aparte de la falta de pavimentación en las colonias, en la calle Mitras ubicada frente a un salón de eventos sociales, en la colonia La Presa, los vecinos reportaron que hay fuga de aguas residuales permanente, sin que hayan intervenido las cuadrillas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).

Por lo demás, aunque las autoridades locales dicen que han pavimentado hasta 25 kilómetros de calles con asfalto, en los diversos sectores los conductores siguen padeciendo los enormes baches en las distintas vialidades, avenidas y en los bulevares de la ciudad.



