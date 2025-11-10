El Registro Civil ´mata´ por error ¡en el sistema!

Tras denunciar que a algunos adultos mayores los han dado por muertos sin estarlo y los eliminan del sistema del Registro Civil, dañándolos en su pensión Bienestar 60 y Más, como le sucedió al Sr. Óscar Campos Muñoz, el Director de Gestión de la Nueva Izquierda del Partido del Trabajo en Reynosa, Óscar Milton Azuara Ramírez, exigió que se finquen responsabilidades.

"Estamos apoyando a los adultos mayores que los están haciendo pasar como si estuvieran muertos y los dan de baja en el sistema en el registro civil, sin que sea verdadero", explicó el fundador de este instituto político en la ciudad y la región.

No hay documentación necesaria que avale eso, eso es un daño para los adultos mayores que cobran la pensión de 65 y Más, aseguró el fundador del Partido del Trabajo en Reynosa y la región.

"Hay personas adultos mayores que los dan de baja porque los hacen pasar como si estuvieran muertos, por lo que están cometiendo este delito, y ya no les pagan su dinero de 65, por lo que la verdadera izquierda del PT, de Reynosa, exigirá en este caso y los demás una investigación con el propósito de resguardar el bienestar de los adultos mayores para que no les suceda esto", subrayó Azuara Ramírez.

Óscar Milton Azuara Ramírez, director de Gestión de la Nueva Izquierda del Partido del Trabajo en Reynosa realizó la denuncia.

Explicó que aquí las autoridades sostienen que el hecho de estar dando por muertos a personas de la tercera edad no es cosa de ellas como pudiera creerse, sino que esto viene desde la Ciudad de México.

"Lo que mencionan las personas encargadas es que el tema de los registros es responsabilidad desde la Ciudad de Mexico", agregó el Director de Gestión de la Nueva Izquierda del Partido del Trabajo en Reynosa.

"La Dirección de Gestión de la verdadera izquierda del PT está y estará apoyando la investigación en la oficina de la Presidencia de la República para que se finquen responsabilidades correspondientes" acerca de este caso y otros más que se ventilen, aseguró el dirigente Azuara Ramírez.

Vamos a exigir que a los responsables de este grave delito se les aplique todo el peso de la ley, ya que por ser personas de edad avanzada, los adultos mayores están considerados como vulnerables en la sociedad, de ahí que se les esté apoyando con el programa gubernamental de 60 y Más, pero en este caso y otros más se les está afectando por malas decisiones administrativas, precisó el dirigente Azuara Ramírez.

Pero rechazamos que algunas personas los estén haciendo pasar como muertos sin estarlo, para quitarlos del sistema del Registro Civil, y con ello pretender evadir el pago al que tienen derecho, por lo que exigimos justicia y que se apliquen las sanciones correspondientes "caiga quien caiga", concluyó.



