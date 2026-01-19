Pese a conflicto sindical, sigue operando Hospital de Reynosa

Mientras continúan sin liberarse las oficinas administrativas del Hospital General Reynosa y del esquema IMSS-Bienestar, la actividad médica en el hospital se desarrolla sin interrupciones, de acuerdo con información proporcionada por la propia institución.

La dirección del nosocomio dejó en claro que la ocupación de estos espacios no ha impactado la atención clínica, ya que los servicios de consulta, urgencias y hospitalización se mantienen activos y bajo los protocolos habituales.

El subdirector del Hospital General Reynosa, Felipe Alcalá Espinosa.

De acuerdo con autoridades hospitalarias, la situación tiene su origen en una protesta sindical cuya negociación se lleva a cabo a nivel federal, lo que limita cualquier margen de acción por parte de las autoridades estatales y de la administración local del hospital.

El subdirector del Hospital General Reynosa, Felipe Alcalá Espinosa, explicó que la función de la dirección se centra en garantizar la operatividad médica y canalizar las gestiones administrativas necesarias, mientras se espera una resolución por parte de las instancias centrales.

En relación con el suministro de medicamentos, el directivo reconoció que existen faltantes temporales, particularmente al inicio del ejercicio fiscal, cuando se realizan ajustes presupuestales en el sector salud.

Sin embargo, aseguró que se aplican mecanismos alternos para evitar que los pacientes vean interrumpidos sus tratamientos, priorizando los casos urgentes y las necesidades más apremiantes.

La administración del hospital reiteró que, pese al escenario administrativo y sindical, el personal médico y de enfermería continúa desempeñando sus funciones con normalidad, manteniendo como prioridad la atención a la población de Reynosa y la región.



